У Берегові наркоман розмалював авто подружжя, стріляв у чоловіка з газового пістолета, а жінку вдарив в обличчя

27 вересня ввечері до поліції Берегова надійшло повідомлення про напад на подружжя по вулиці Вокзальній.

На місце одразу ж прибув наряд поліції, де виявили потерпілих чоловіка і жінку. З’ясувалося, що того вечора пара підійшла до своєї машини та побачила, як невідомий балончиком пише на автомобілі. Власники зробили йому зауваження, на що зловмисник дістав газовий пістолет, вистрілив у сторону чоловіка та вдарив жінку в обличчя. Після цього він кинувся тікати.

Поліцейські майже одразу встановила місцезнаходження підозрюваного та затримали його. У нього вилучили 10 грамів марихуани, 3 грами метамфетаміну та газовий пістолет. Окрім цього з’ясувалося, що 25-річний фігурант перебуває під дією наркотиків.

На щастя з потерпілими все добре, вони не отримали серйозних ушкоджень.

Хулігана поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що він вже раніше був судимий за наркозлочини.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї.

Відповідно до санкції статті затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн