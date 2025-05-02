У Берегові неповнолітній рецидивіст, вийшов із зали суду, вчинив черговий злочин

1 травня близько 18:00 до поліції Берегова звернулася 21-річна місцева жителька, яка повідомила, що на вулиці до неї підійшов підліток та попросив мобільний телефон, щоб зателефонувати. Коли заявниця передала свій ґаджет, фігурант втік з ним невідомому напрямку.

Співробітники Берегівського районного відділу поліції оперативно встановили, що до пограбування потерпілої причетний 15-річний підліток, який всього за кілька хвилин до вчинення цього злочину вийшов із зали суду, де отримав вирок — пробаційний нагляд — за скоєну в минулому крадіжку. Також відносно нього у суді на розгляді перебуває ще одна справа, яку скерували співробітники поліції, щодо причетності хлопця до умисного підпалу будинку.

Наразі поліцейські затримали неповнолітнього у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі інкримінують затриманому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. В суді правоохоронці клопотатимуть про безальтернативне тримання підозрюваного під вартою.

Викрадений телефон слідчі вилучили та повернуть потерпілій.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області