У Білгород-Дністровському районі 14-річний водій збив на смерть чоловіка

Автопригода сталася 7 жовтня близько 21-ї години між селищем Прибережне та селом Шабо.

Правоохоронці попередньо встановили, що 14-річний житель Прибережного без дозволу взяв батьківський мікроавтобус «Mercedes-Benz Vito» покататися і на 74 кілометрі автомобільного шляху Н-33 здійснив наїзд на 58-річного жителя Білгорода-Дністровського, який перебував на проїзній частині дороги.

Унаслідок ДТП чоловік загинув на місці.

Юного керманича перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.

«Наразі слідчі встановлюють повні обставини події. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. В рамках розпочатого кримінального провадження транспортний засіб поліцейські помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо притягнення батьків підлітка до відповідальності за ч. 4 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею кваліфікується вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Слідство триває», – зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Правоохоронці закликають батьків контролювати неповнолітніх дітей і не залишати у вільному доступі ключі від транспортних засобів, аби унеможливити подібні ситуації.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини