У Білгород-Дністровському районі чоловік п’яним сів за кермо, що призвело до травмування доньки і дружини

Поліцейські склали відносно правопорушника протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також висунули йому обвинувачення за статтею 286-1 Кримінального Кодексу України.

У серпні минулого року під час комендантської години 36-річний водій автомобіля «Volvo», рухаючись по одній з вулиць села Старокозаче, не впорався з керуванням, виїхав з дороги на узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору. Від удару легковик перекинувся. Унаслідок автопригоди чоловік не постраждав, а от його пасажирки – 12-річна донька та 34-річна дружина травмувалися і були доставлені до лікарні, де їм діагностували переломи верхніх кінцівок. Відповідно до висновків судово-медичних експертів, отримані потерпілими тілесні ушкодження відносяться до категорії середньої тяжкості.

Поліцейські перевірили керманича на стан сп’яніння, він виявився нетверезим. Відносно правопорушника правоохоронці склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що передбачено частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали вони скерували до суду, який вже застосував відносно правопорушника стягнення у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

«Дочекавшись результатів довготривалих експертиз та визнавши зібрані під час досудового слідства докази достатніми, слідчі поліції висунули керманичу ще й обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Цей злочин кваліфікується частиною 1 статті 286-1 Кримінального Кодексу України. Обвинувальний акт правоохоронці також вже скерували до суду. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років», – повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Нетверезе водіння може обернутися для водіїв штрафом або ув’язненням, але страшніше те, що воно може призвести до травмування та загибелі людей. Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути свідомими й неухильно дотримуватися ПДР.

Головне управління Національної поліції в Одеській області