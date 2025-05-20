У Білгород-Дністровському районі двоє братів, один з яких неповнолітній, скоїли розбійний напад на жінку 

Молодики приходили по пенсію додому до бабусі, побили її і втекли. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує чималий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Кілька днів тому на спецлінію 102 звернулася соціальна працівниця і повідомила, що прийшла вранці провідати 76-річну жительку одного з сіл Старокозацької громади і виявила її на підлозі у крові. Вжитими заходами правоохоронці за годину встановили, що під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, двоє місцевих молодиків 24 та 17 років проникли на територію приватного домоволодіння літньої жінки, довідавшись, що вона отримала пенсію. Розбивши вікно, неповнолітній проліз до будинку і відчинив двері брату.

Зловмисники руками та молотком, який знайшли на місці, побили господиню по голові, від чого вона втратила свідомість. Обшукали будинок і втекли, не знайшовши грошей, по які приходили.

Медики госпіталізували потерпілу з множинними травмами голови. А поліцейські розшукали правопорушників і затримали їх у процесуальному порядку.

Нині слідчі повідомили фігурантам про підозру в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, з проникненням у житло, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років із конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини