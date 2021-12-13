У Білгороді-Дністровському судитимуть трьох студентів, які скоїли розбійний напад на 18-рочного жителя Одеси

Молодий чоловік розповів, що, коли приїхав у райцентр до дівчини, йому зателефонував спільний знайомий і запропонував зустрітися на березі лиману, але прийшов туди з двома молодиками. Із застосуванням пневматичного пістолета вони побили одесита і відібрали гроші, документи та навушники.

Потерпілий звернувся до поліції через кілька днів після події, оскільки зловмисники його залякали і запевнили, що мають зв’язки в правоохоронних органах.

«Правопорушники – студенти місцевого учбового закладу, двом з них по 18 років, одному всього 17. У молодиків вилучили навушники та телефони, на які вони фільмували свої протиправні дії, – розповідає т.в.о. начальника Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинский. – Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Суду вони чекатимуть під домашнім арештом».

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області