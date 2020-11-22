У Білій Церкві повідомили про підозру чоловікові, який вчинив наругу над державним прапором

У парку Слави невідома особа пошкодила пам’ятник Героям Небесної Сотні — зірвав зі скульптури державний прапор і спалив його.

Незабаром поліцейські встановили особу зловмисника.

Вандалом виявився 42-річний місцевий житель, який неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція порушила кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами). // Вартові еспресо