У Білій Церкві повідомили про підозру чоловікові, який вчинив наругу над державним прапором
У парку Слави невідома особа пошкодила пам’ятник Героям Небесної Сотні — зірвав зі скульптури державний прапор і спалив його.
Незабаром поліцейські встановили особу зловмисника.
Вандалом виявився 42-річний місцевий житель, який неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Поліція порушила кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами). // Вартові еспресоTweet