У битих автомобілях, що прибули у контейнерах зі США, виявили набої та наркотики (фото)

Небезпечні предмети знову знайшли прикордонники Одеського загону у битих машинах, які прибули у контейнерах зі США.

Їх виявили під час заходів прикордонного контролю у пункті пропуску «Чорноморський-м/п». Майже 250 набоїв різного калібру та пакунок з марихуаною, які були у сховках автомобілів, допомогли знайти службові собаки.

Набої та наркотики вилучено. До Нацполіції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками за ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Загалом протягом цього та минулого року прикордонники вилучили вже кілька тисяч таких набоїв, які були приховані у автівках, що прибувають із-за кордону. Зазначимо, що саме недопущення переміщення зброї та наркотиків через державний кордон залишається першочерговим завданням прикордонників.

ДПСУ