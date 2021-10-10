У Болгарії заарештували росіянина, який викрав документи збройного заводу

Районний суд міста Стара Загора ухвалив взяти під варту трьох іноземців, яких звинувачують у відборі зразків та викраденні документів зі збройного заводу «Арсенал».

Про це пише болгарське видання Novinite.

Одним із затриманих є росіянин Сергій Зоненко, відомий вчений в області кумулятивних боєприпасів. До свого арешту доктор Зоненко керував відділом кумулятивних боєприпасів на “Арсеналі”.

Спецоперацію провели після того, як 3 жовтня стало відомо про зникнення деякої продукції на заводі і пов’язаних з ними документів – інформації, надзвичайно важливої для компанії, і яка представляє інтерес для болгарських або іноземних конкурентів.

Під час розслідування було встановлено, що 24-річний громадянин Литви, 59-річний громадянин Болгарії та 60-річний громадянин Росії працювали на заводі за трудовим договором. Їхня діяльність була пов’язана з інноваційними технологіями.

Збройний завод “Арсенал” є великим виробником і експортером вогнепальної зброї та боєприпасів. На заводі, зокрема, проводяться різні види стрілецької зброї, гранатомети, артилерійські та зенітні знаряддя. // Букви