У Бориспільській колонії виявлено факти незаконного притягнення засуджених до дисциплінарної відповідальності

Київською обласною прокуратурою за результатами перевірки в державній установі «Бориспільська виправна колонія (№ 119)» виявлено грубі порушення прав осіб, що відбувають покарання та вимог кримінально-виконавчого законодавства в діяльності виправної установи при вирішенні питання про дисциплінарну відповідальність осіб, які порушили правила внутрішнього розпорядку.

Так, трьох засуджених притягнуто до дисциплінарної відповідальності, у вигляді поміщення в дисциплінарний ізолятор, за виявлення їх у стані алкогольного сп’яніння. При цьому, засідання дисциплінарної комісії відбувалось за відсутності вказаних осіб, без дотримання процедури дисциплінарного провадження, матеріали якого складені поверхово.

За втручання обласної прокуратури засуджених звільнено з дисциплінарного ізолятора установи, а начальнику колонії внесено вказівку з вимогою поновити права вказаних осіб, що відбувають покарання, скасувати незаконно застосовані до них стягнення та вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників колонії, з вини яких допущені ці порушення.

Робота на вказаному напрямі триває.

Пресслужба прокуратури Київської області