У Борисполі патрульні зупинили водія з фальшивими документами на «військове» авто

Учора, 16 лютого, у Борисполі патрульні зупинили автомобіль Chrysler Voyager, у якого номерні знаки були закриті сторонніми предметами

Під час перевірки документів 22-річний чоловік пред’явив технічний талон на транспортний засіб Збройних сил України, натомість водій військовослужбовцем не є. Вказаний реєстраційний документ викликав підозру, що він виготовлений кустарним способом.

Під час перевірки по базі, оперативний черговий повідомив, що технічний талон із вказаними серією та номером, а також закріплені військові номерні знаки, не видавалися жодному ТЗ Збройних сил України.

У зв’язку з наявністю ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

На місце події викликали СОГ Бориспільського РУП для встановлення всіх обставин справи та прийняття відповідного рішення. // mykyivregion.com.ua