У Британії чоловіка звинувачують у вбивстві літньої пари… чоловіків: тіла він залишив у валізах на мосту

У Великій Британії 34-річного Йостіна Андреса Москеру звинуватили у вбивстві двох чоловіків, чиї останки знайшли у валізах на Кліфтонському підвісному мосту.

Жертвами стала пара пенсіонерів – 62-річний Альберт Альфонсо та 71-річний Пол Лонгворт, пише The Guardian.

Пара жила разом у квартирі на заході Лондона. Підозрюваний знав своїх жертв. Пол Лонгворт був британцем, його партнер був родом із Франції, але отримав британське громадянство.

Пізно ввечері суботи 10 липня поліція заарештувала чоловіка, який підозріло поводився на Кліфтонському підвісному мосту.

Зловмисник лишив одну валізу та покинув місце злочину. Через деякий час правоохоронці знайшли другу валізу. В обох них були людські останки.

У п’ятницю поліція виявила людські останки також у квартирі пенсіонерів. Поліціанти припускають, що обидва інциденти пов’язані між собою.

34-річного Москеру заарештували рано вранці в суботу, 13 липня. Йому висунули звинувачення у двох вбивствах.

Дані розслідування поки що не вказують на гомофобні мотиви. Тому справу класифікують як злочин на ґрунті ненависті відповідно до національних інструкцій.

“Я знаю, що цей жахливий інцидент викличе занепокоєння не лише серед жителів Шепердс-Буша, але й у ширшої спільноти ЛГБТК+ по всьому Лондону.

Розслідування все ще триває, наразі ми не розшукуємо нікого у зв’язку з двома вбивствами”, – зазначив заступник помічника комісара Енді Валентайн. // УП. Життя