У будинку жителя Херсону оперативники виявили арсенал вогнепальної зброї (фото)

Працівники управління карного розшуку спільно з Херсонським відділом поліції №1 вилучили арсенал зброї у місцевого жителя. Арсенал вогнепальної зброї та велику кількість набоїв він зберігав у гаражі на території домоволодіння.

Оперативники дізнались, що місцевий 50-річний херсонець може зберігає у себе вдома небезпечні предмети. Під час санкціонованого обшуку в приватному будинку чоловіка поліцейські знайшли цілий арсенал зброї.

Начальник управління карного розшуку поліції Херсонщини Денис Карімов розповів, що серед вилученого: мисливські рушниці, пістолети, автомати в розібраному стані, магазини до них та велика кількість набоїв до різних видів зброї. Нині усе вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють походження зброї, можливу причетність чоловіка до її збуту та його зв’язки.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Досудове розслідування триває.

Поліція Херсонської області