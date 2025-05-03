У Черкасах 19-річний водій на автомобілі «Ssang Yong» збив двох неповнолітніх самокатчиків

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Героїв Дніпра у Черкасах. До лікарні госпіталізували 16-річного хлопця. Ще один постраждалий, після огляду медиками у лікарні, відмовився від госпіталізації. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини ДТП.

Вчора, близько 14:00 години, 19-річний водій автомобіля «Ssang Yong» на нерегульованому пішохідному переходові здійснив наїзд на двох 16-річних хлопців, які на самокаті перетинали проїзну частину.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, слідчі відкрили кримінальне провадження та нині встановлюють повні обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Черкаської області