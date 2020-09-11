У Черкасах чоловіка затримали на передачі 4000 доларів хабаря поліцейському

Гроші мешканець Умані – особа, яка впливає на криміногенну ситуацію в регіоні, – запропонував заступнику начальника відділу Управління стратегічних розслідувань у Черкаській області ДСР Нацполіції за сприяння в поверненні вилучених раніше автомобілів. Наразі хабародавця поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Навесні 2020 року працівники поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ст.290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. В його рамках було вилучено два автомобілі з ознаками підробки номерів кузова та двигуна у 43-річного мешканця міста Умань. За інформацією поліції, зазначена особа має вагомий вплив на криміногенний стан на Черкащині.

Згодом чоловік звернувся до заступника начальника відділу Управління стратегічних розслідувань у Черкаській області ДСР НПУ з пропозицією надання хабаря. За сприяння у поверненні слідчим СУ поліції Черкащини та прокурором області вилучених «Range Rover Evoque» і «BMW X6″ їхній власник пообіцяв чотири тисячі доларів США «винагороди».

Поліцейський УСР про корупційну пропозицію відразу повідомив своє керівництво та Черкаське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Слідчим управлінням черкаської поліції було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Оперативники внутрішньої безпеки та Управління стратегічних розслідувань НПУ, слідчі ГУНП, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали чоловіка під час передачі ним вищезазначеної суми хабаря.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. На теперішній час його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Готується вручення підозри та обрання запобіжного заходу.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України