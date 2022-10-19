У Черкасах грабіжника засуджено до 7 років позбавлення волі
За принципової позиції прокурора Соснівським районним судом м. Черкаси засуджено чоловіка, який напав на місцеву жительку та заволодів її майном (ч. 4 ст. 186 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на одній з вулиць міста Черкаси в обідній час доби 39-річний чоловік напав на жінку, пограбував її, зірвавши з шиї золотий ланцюжок з кулоном, та втік.
Того ж дня зловмисника затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України.
Суд, врахувавши зібрані в ході досудового розслідування докази, а також попередні судимості, визнав винним чоловіка в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet