У Черкасах грабіжника засуджено до 7 років позбавлення волі

За принципової позиції прокурора Соснівським районним судом м. Черкаси засуджено чоловіка, який напав на місцеву жительку та заволодів її майном (ч. 4 ст. 186 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на одній з вулиць міста Черкаси в обідній час доби 39-річний чоловік напав на жінку, пограбував її, зірвавши з шиї золотий ланцюжок з кулоном, та втік.

Того ж дня зловмисника затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України.

Суд, врахувавши зібрані в ході досудового розслідування докази, а також попередні судимості, визнав винним чоловіка в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури