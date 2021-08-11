У Черкасах поліцейські затримали чоловіка, який погрожував зброєю жінці з дитиною

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Учора до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що чоловік спровокував конфлікт та погрожував їй зброєю з вікна будинку.

Поліцейським, які прибули за адресою виклику, жінка розказала, що коли вона перебувала з дитиною у дворі на дитячому майданчику, один із чоловіків через дитячий галас на вулиці вчинив сварку. Він нецензурно висловлювався та погрожував заявниці пістолетом.

Правоохоронці затримали 45-річного черкащанина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Предмет, схожий на пістолет зі зміненою конструкцією, вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

Наразі за даним фактом слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області