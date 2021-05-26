У Черкасах СБУ затримала військовослужбовця Нацгвардії на торгівлі вогнепальною зброєю (відео)

Під час спецоперації у Черкасах Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії. Він намагався збути перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети.

За попередньою версією слідства, переробку у бойовий стан стартових пістолетів організував начальник озброєння однієї з частин. «Майстерню» він облаштував у підсобному приміщенні за місцем проживання.

За оперативною інформацією, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.

Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено:

4 перероблених пістолети та комплектуючі частини до них;

майже 200 бойових набоїв різного калібру;

спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Київ, під процесуальним керівництвом Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

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СБУ