У Черкасах судитимуть двох чоловіків, які вчинили грабіж за попередньою змовою

Прокурори Черкаської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які за попередньою змовою, в умовах воєнного стану заволоділи чужим майном (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що двоє чоловіків, один з яких неодноразово раніше судимий, з метою особистого збагачення, спільно та за попередньою змовою, перебуваючи на одній з вулиць в м. Черкаси, наблизились до потерпілої та поваливши її на землю заволоділи її майном, а саме золотим ланцюжком. Після цього з викраденим майном з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Зазначена стаття передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури