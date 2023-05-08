У Черкасах з лав поліції звільнено двох правоохоронців, підозрюваних у вчиненні злочину відносно неповнолітньої

Фігуранти перебувають за гратами, а їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов’язків. Нацполіція максимально сприяє співробітникам Державного бюро розслідувань у встановленні всіх обставин події.

6 травня до поліції звернулася мешканка Черкас із заявою про злочин сексуального характеру відносно 17-річної доньки. Під час перевірки інформації з’ясувалося, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетні двоє працівників поліції. Про подію невідкладно поінформували ДБР.

Фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили їм про підозру.

В поліції Черкащини співробітники внутрішньої безпеки та головної інспекції Нацполіції проводять службове розслідування, матеріали якого в найкоротший термін будуть скеровані до ДБР та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Двоє підозрюваних поліцейських звільнені з лав поліції, а їх безпосередніх керівників відсторонено від виконання службових обовʼязків.

Сектор комунікації поліції в Черкаській області