У Черкасах зіштовхнулись три авто: є загиблий та травмований (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 березня близько 13:30 години, на вулиці Канівській.

Попередньо: водій автомобіля Ford Focus виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем Range Rover. Від удару Ford Focus відкинуло в авто Mazda CX5.

У результаті аварії загинув 28-річний керманич першого транспортного засобу.

35-річний водій Range Rover отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Кермувальник та пасажири третього транспортного засобу від госпіталізації відмовилися.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

На місці події працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління, рятувальники ДСНС та медики.

Відділ комунікації поліції Черкаської області