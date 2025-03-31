У Черкасах зіштовхнулись три авто: є загиблий та травмований (фото)
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 березня близько 13:30 години, на вулиці Канівській.
Попередньо: водій автомобіля Ford Focus виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем Range Rover. Від удару Ford Focus відкинуло в авто Mazda CX5.
У результаті аварії загинув 28-річний керманич першого транспортного засобу.
35-річний водій Range Rover отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Кермувальник та пасажири третього транспортного засобу від госпіталізації відмовилися.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
На місці події працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління, рятувальники ДСНС та медики.
Відділ комунікації поліції Черкаської областіTweet