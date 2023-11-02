У чернігівського дуету наркоторгівців вилучили «товару» майже на 100 тисяч гривень

Поліція затримала двох зловмисників з Чернігова, які мешкають по сусідству та підозрюються у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.

За словами начальника Чернігівського районного управління поліції Вадима Парфентьєва, оперативники отримали інформацію про 50-річного чоловіка та 47-річну жінку, які проживають по сусідству і, прикриваючись інвалідністю жінки, займаються незаконними оборудками з наркотиками. За силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» поліція затримала обох зловмисників.

Під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури правоохоронці задокументували факти збуту наркозілля, а під час санкціонованого обшуку за місцем проживання наркоторгівців правоохоронці вилучили прилади для фасування, електронні ваги, згортки фольги з наркотичною кристалоподібною речовиною та поліетиленові пакунки з канабісом.

Приблизна вартість вилученого за цінами чорного ринку складає майже 100 тисяч гривень.

Зловмисниці вже оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. Її спільника затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вилучені під час документування злочину речові докази направлені на експертизу.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області