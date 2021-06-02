У Чернігові батька-вбивцю 11-місячного сина засуджено до довічного позбавлення волі

Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляцію ювенального прокурора та, скасувавши в частині призначеного покарання рішення суду першої інстанції, засудив до довічного позбавлення волі 36-річного мешканця Чернігова за вбивство з особливою жорстокістю свого 11-місячного сина та зберігання наркотиків (п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 309 та ).

Установлено, що 22 червня 2019 року обвинувачений, у своїй квартирі в Чернігові, у стані алкогольного сп’яніння, на очах у 2-річного сина з особливою жорстокістю завдав іншому своєму 11-місячному малюку декілька десятків ударів по голові, в груди та в живіт. Потім він закрив дитині невстановленим у ході слідства предметом рот та ніс, чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді механічної асфіксії, внаслідок чого хлопчик помер на місці події.

Суд першої інстанції визнав чернігівця винним у інкримінованих йому злочинах та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Не погодившись з таким покаранням через його м’якість, ювенальним прокурором подано апеляційну скаргу про призначення найбільш суворого покарання у виді довічного позбавлення волі, яку Чернігівським апеляційним судом визнано обґрунтованою та задоволено.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури