У Чернігові чоловік викрав 300 тисяч гривень з сейфу магазину

Співробітники кримінальної поліції Чернігівського райуправління сьогодні затримали 40-річного чоловіка, який підозрюється у крадіжці 300 тисяч гривень з сейфу магазину одягу, де працює його співмешканка.

Ввечері 14 листопада до поліції звернулася менеджер магазину, яка повідомила про крадіжку грошей, скоєну протягом робочого дня.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінального блоку чернігівської поліції встановили особу причетного до злочину. Ним виявився співмешканець однієї зі співробітниць магазину, який дізнався, що в сейфі зберігається значна сума грошей. Маючи злочинний умисел, він викрав у жінки ключ від сейфу та зробив дублікат, яким і відчинив сейф.

Після скоєння крадіжки раніше судимий чоловік переховувався від правоохоронців. Він орендував житло в іншому районі міста. На крадені кошти придбав автомобіль, яким планував втекти.

Поліція розшукала зловмисника та затримала його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану), карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Також зловмиснику планують повідомити про підозру за статтею 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області