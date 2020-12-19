У Чернігові чоловіка затримали за підозрою у розбещенні малолітньої падчерки

Поліція розслідує провадження за фактом розпусних дій раніше судимого чернігівця стосовно малолітньої дівчинки.

17 грудня до Чернігівського відділу поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про розбещення своєї онуки, яке здійснює співмешканець її дочки.

Співробітники відділу кримінальної поліції спільно з ювенальною превенцією Чернігівського відділу поліції викрили причетного до злочину 34-річного чоловіка. Раніше він відбував покарання за майнові злочини.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області