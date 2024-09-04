У Чернігові керівник КП та його спільники десятки років розкрадали кошти на ритуальних послугах

Поліцейські припинили злочинну діяльність групи зловмисників, які упродовж близько 20 років привласнювали кошти, шляхом оформлення фіктивних договорів на закупівлю товарів у сфері ритуальних послуг за завищеними цінами. Лише за минулий рік зловмисники спричинили майже 3 мільйони гривень збитків громаді Чернігова на закупівлі деталей до гранітних пам’ятників.

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури встановили, що керівник комунального підприємства організував протиправну схему привласнення коштів, залучивши свою дружину та приватного підприємця.

Упродовж десятків років між комунальним підприємством та підприємцем було укладено низку фіктивних договорів на поставку товарів за значно завищеними цінами, однак вказані товари поставлені не були. У свою чергу, суб’єкти господарювання, які отримали кошти, знімали їх з банківських рахунків та передавали у готівковій формі керівнику комунального підприємства.

Очільник КП, знаючи реальну вартість товарів, купував їх у інших суб’єктів господарювання. Різницю у вартості товарів керівник привласнював та розподіляв між усіма учасниками злочинної групи. Таким чином, внаслідок дій зловмисників громаді міста було завдано мільйонних збитків. Так, слідство задокументувало: лише за минулий рік зловмисники спричинили майже 3 мільйони гривень збитків на закупівлі деталей до гранітних пам’ятників.

В ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів понад 800 тисяч гривень, а також службову документацію та інші речові докази.

Слідчий поліції повідомив про підозру у скоєнні злочину всім учасникам злочинної групи – керівнику комунального підприємства, його дружині та приватному підприємцю – за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У рамках досудового розслідування поліція встановлює всіх учасників злочинної схеми розкрадання коштів з бюджету.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області