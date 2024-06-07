У Чернігові організатор схеми ухилення від мобілізації вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів
Поліцейські відділу міграційної поліції спільно зі слідчими обласної поліції за підтримки оперативних співробітників Чернігівського прикордонного загону та відділу кримінального аналізу поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури викрили 40-річного чернігівця, який вербував жінок з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів з військовозобов’язаними чоловіками для ухилення від мобілізації.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Поліція за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі зловмисником частини «винагороди» завербованій жінці.
Слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські також працюють над встановленням ролі інших учасників злочинної схеми.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Чернігівської області