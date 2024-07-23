У Чернігові організатора та учасників озброєної банди засуджено до 8 та 5 років ув’язнення

За принципової позиції прокурорів Чернігівської обласної прокуратури апеляційним судом відмовлено в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишено без змін вирок Новозаводського районного суду м. Чернігова, яким визнано винними трьох осіб у організації озброєної банди з метою нападу та заволодіння чужим майном, поєднаному із застосуванням насильства, проникненням у житло, а також у придбанні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, що на початку серпня 2018 року 25-річний житель Хмельницької області, з метою нападу на господарства громадян на території Чернігівської області, організував стійку злочинну групу (банду), до складу якої увійшли двоє його знайомих.

Учасники банди 29.08.2018 проникли до будинку одного з сіл Ніжинського району та, застосовуючи насильство, здійснили розбійний напад на подружжя пенсіонерів.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, учасники організованої групи використовували заздалегідь підготовлені рукавички, маски, пістолет та газовий балончик.

Організатору банди судом призначено покарання у вигляді 8 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, а її учасникам – у вигляді 8 років та 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури