У Чернігові поліцейські оперативно встановили та затримали грабіжника

Співробітники кримінальної поліції Чернігівського райуправління поліції «за гарячим слідом» встановили 24-річного чоловіка, причетного до відкритого заволодіння курткою з документами та мобільним телефоном 37-річного містянина. За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження, зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення про скоєний у Чернігові грабіж надійшло до поліції зранку 23 травня. Зі слів потерпілого, напередодні на вулиці біля додому невідомий чоловік відкрито заволодів його курткою, в якій знаходились документи та мобільний телефон, а потім втік в невідомому напрямку.

Поліцейські затримали нападника – 24-річного мешканця іншої області, раніше судимого за різноманітні злочини.

Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. Поліцейські вилучили у нього документи та мобільний телефон потерпілого.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом прокуратури оголосив фігуранту про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області