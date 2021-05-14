У Чернігові поліцейські застрелили нападника, озброєного ножами

У Чернігові патрульні поліцейські застрелили 45-річного чоловіка, який ішов на них із ножами.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко.

«Коли патрульні прибули на виклик щодо погрози вбивством людині в одній із квартир житлового будинку, агресивний чоловік пішов на них з ножами в обох руках. На вимогу покласти ножі він не відреагував, тож патрульні мусили застосувати зброю», — розповів пресофіцер.

За словами Копистка, інцидент стався сьогодні, 14 травня, об 11:00. До поліції зателефонував житель багатоквартирного будинку по вулиці Жабинського. Він розповів, що його сусідці погрожує вбивством її співмешканець, і вона благає про допомогу. Заявнику агресивний чоловік теж вранці погрожував.

На виклик приїхали два екіпажі патрульної поліції. Крики жінки правоохоронці почули ще з вулиці й прийняли рішення самостійно відчинити двері квартири. Потрапивши до помешкання, вони побачили чоловіка з двома ножами в руках. Замість того, щоб покласти їх, як вимагалося, нападник пішов з ножами на поліцейських. Один із них вистрілив, і куля потрапила чоловікові в живіт.

Викликані на місце лікарі «швидкої» близько години намагалися реанімувати пораненого, однак врятувати його життя не змогли.

Керівництво патрульної поліції ініціювало службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям співробітників. Про інцидент повідомлено в прокуратуру.