У Чернігові судитимуть злочинну групу, учасники якої заволоділи державними коштами

Організував протиправну діяльність ексначальник Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації. Посадовець також залучив двох керівників і бухгалтера підконтрольних йому суб’єктів господарювання.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань Чернігівської області і процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо учасників групи.

Поліцейські встановили, що у 2017 році тоді ще начальник Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, з метою заволодіння державними коштами у великих та особливо великих розмірах, створив стійке об’єднання. До складу у різний час увійшли два керівники та бухгалтер підконтрольних йому суб’єктів господарювання.

У період з 2017 по 2019 роки учасники організованої групи заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах. Зловмисники вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо об’ємів та вартості виконаних робіт на об’єктах будівництва, замовником яких виступало Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Обвинуваченим загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: восени 2020 року екскерівникові управління Чернігівської ОДА, трьом директорам та бухгалтеру комерційних структур було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)