У Чернігові судитимуть злочинну групу, яка спеціалізувалася на розкраданні нафтопродуктів

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Слідчі Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання значних обсягів нафтопродуктів двома мешканцями Прилуцького району. Матеріали провадження з обвинувальними актами передано прокурору для направлення до суду.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня 2023 року поліцейські зупинили на території одного з сіл Прилуцького району тентовану вантажівку. Зовні автівка мала вигляд типового зерновоза. При огляді автомобіля поліцейські виявили у кузові під тентом замасковану металеву ємність з характерним запахом нафтопродуктів.

у чернігові правоохоронці скерували до суду справу злочинної групи, яка спеціалізувалася на розкраданні нафтопродуктів

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Прилуцького райвідділу поліції. В ході подальшого огляду поліцейські встановили, що об’єм вмонтованої ємності дорівнює 20 кубічним метрам, і вона справді заповнена нафтопродуктами.

у чернігові правоохоронці скерували до суду справу злочинної групи, яка спеціалізувалася на розкраданні нафтопродуктів

Під час подальших розшукових та слідчих дій правоохоронці виявили в іншому селі Прилуцького району мінівен з обладнанням для перекачування крадених нафтопродуктів — електричним насосом, генератором та подовжувачами. Автівку було виявлено на території складських приміщень. Її водій саме розвантажував засоби скоєння злочину до одного зі складів.

у чернігові правоохоронці скерували до суду справу злочинної групи, яка спеціалізувалася на розкраданні нафтопродуктів

Поліція встановила та затримала двох місцевих мешканців, що причетні до викрадення нафти з одного з нафтопромислів на території Прилуцького району.

Наразі слідчі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

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