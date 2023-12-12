У Чернігові судитимуть злочинну групу, яка спеціалізувалася на розкраданні нафтопродуктів

Слідчі Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання значних обсягів нафтопродуктів двома мешканцями Прилуцького району. Матеріали провадження з обвинувальними актами передано прокурору для направлення до суду.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня 2023 року поліцейські зупинили на території одного з сіл Прилуцького району тентовану вантажівку. Зовні автівка мала вигляд типового зерновоза. При огляді автомобіля поліцейські виявили у кузові під тентом замасковану металеву ємність з характерним запахом нафтопродуктів.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Прилуцького райвідділу поліції. В ході подальшого огляду поліцейські встановили, що об’єм вмонтованої ємності дорівнює 20 кубічним метрам, і вона справді заповнена нафтопродуктами.

Під час подальших розшукових та слідчих дій правоохоронці виявили в іншому селі Прилуцького району мінівен з обладнанням для перекачування крадених нафтопродуктів — електричним насосом, генератором та подовжувачами. Автівку було виявлено на території складських приміщень. Її водій саме розвантажував засоби скоєння злочину до одного зі складів.

Поліція встановила та затримала двох місцевих мешканців, що причетні до викрадення нафти з одного з нафтопромислів на території Прилуцького району.

Наразі слідчі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області