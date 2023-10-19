У Чернігові учасники ОЗГ привласнили пальне вартістю понад мільйон гривень

Слідчі Чернігівського райуправління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури та Чернігівської окружної прокуратури повідомили про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи у незаконному привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що посадовець комунального підприємства Чернігівської міської ради за попередньою змовою з двома працівниками цього підприємства систематично займалися привласненням дизельного пального.

Посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, мав відповідні повноваження отримувати дизельне пальне в оператора автозаправної станції за паливною картою. Зловмисник привласнював пальне, яке один спільник перевозив до місця зберігання, а другий – реалізовував у роздріб.

Загалом зловмисникам вдалося привласнити пального комунального підприємства на загальну суму понад мільйон гривень.

Наразі підозрюваних затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Всім тром поліцейські повідомили про підозру у вчиненні кримінального провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинене організованою групою), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області