У Чернігові викрито незаконну діяльність з виготовлення та ремонту вогнепальної зброї (фото)

Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного виготовлення, переробки та ремонту вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263-1 КК України).

За попередніми даними, двоє мешканців Чернігова незаконно, без належних дозволів, займалися зберіганням, ремонтом та переобладнанням вогнепальної зброї.

Під час обшуків за місцем їх проживання виявлено значну кількість вогнепальної зброї – десятки пістолетів, рушниць та гвинтівок, комплектуючих деталей до зброї, а також боєприпасів.

Вказані предмети вилучені і відправлені до Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертиз.

Наразі вживаються заходи щодо повідомлення цим двом особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття проведені спільно зі слідчими Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівського обласної прокуратури