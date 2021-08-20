У Чернігові викрито незаконну діяльність з виготовлення та ремонту вогнепальної зброї (фото)
Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного виготовлення, переробки та ремонту вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263-1 КК України).
За попередніми даними, двоє мешканців Чернігова незаконно, без належних дозволів, займалися зберіганням, ремонтом та переобладнанням вогнепальної зброї.
Під час обшуків за місцем їх проживання виявлено значну кількість вогнепальної зброї – десятки пістолетів, рушниць та гвинтівок, комплектуючих деталей до зброї, а також боєприпасів.
Вказані предмети вилучені і відправлені до Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертиз.
Наразі вживаються заходи щодо повідомлення цим двом особам про підозру та обрання запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває.
Заходи з викриття проведені спільно зі слідчими Управління СБУ в Чернігівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Чернігівського обласної прокуратуриTweet