У Чернігові водій-поліцейський на смерть збив на переході військовослужбовця

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця у дорожньо-транспортній пригоді.

30 вересня близько 20:00 у місті Чернігів працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці.

За попередніми даними, водій перебував у тверезому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі призначено низку експертиз. За їх результатами слідчі приймуть рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань