У Чернігові викрили зловмисника, який погрожував підірвати мобільний пост ТЦК та поліції

Поліцейські Чернігівського районного управління поліції оперативно встановили чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення на спецлінію «102» про те, що хоче підірвати один з мобільних постів, на якому перебувають військові та поліцейські. Зловмиснику повідомлено про підозру.

Після надходження до поліції анонімного повідомлення про готовність вчинити підрив, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники відділу кримінальної поліції Чернігівського райуправління. У результаті перевірки інформація не підтвердилась, жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 38-річний мешканець Чернігова, який був раніше судимий за аналогічні злочини. Чоловік пояснив, що в момент вчинення дзвінка з неправдивим повідомленням про підрив посту перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури оголосив фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області