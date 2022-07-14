У Чернігові затримали підозрюваного у розбійному нападі на продавчиню магазину

Співробітники управління карного розшуку обласної поліції спільно з оперативниками Чернігівського районного управління вирахували та затримали 34-річного зловмисника, що підозрюється у розбійному нападі та заволодінні грошима в крамниці.

Поліцейські встановили, що підозрюваний увірвався до магазину та напав на продавчиню. Приставивши до її горла ножа, він забрав з каси близько 17 тисяч гривень.

В ході розшукових заходів оперативники встановили особу нападника – ним виявився 34-річний мешканець Чернігівського району.

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій), що карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області