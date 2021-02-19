У Чернігові затримали підозрювану у шахрайстві за схемою «ваш родич у біді»

Сьогодні співробітники відділу кримінальної поліції Чернігівського районного управління поліції викрили 35-річну чернігівку, якій інкримінують вчинення шахрайський дій стосовно пенсіонерки.

Вранці 18 лютого на лінію «102» зателефонувала 84-річна чернігівка, яка постраждала від шахрайських дій. На її стаціонарний телефон надійшов дзвінок: голос у трубці представився слідчим і сказав, що онук пенсіонерки нібито побив чоловіка, на лікування якого терміново необхідні кошти. Через деякий час додому до потерпілої прийшла незнайомка, якій бабуся віддала 14 тисяч гривень «на лікування».

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські менш ніж за добу встановили особу зловмисниці та затримали її. Чернігівка зізналась у скоєному та надала правдиві свідчення. Поліція встановлює всіх причетних до вчинення шахрайства.

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення про підозру зловмисниці у вчиненні правопорушення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому). Її максимальна санкція передбачає до 3 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області