У Чернігові затримали шахрая, що привласнив близько ₴200 тис. за схемою «ваш родич у біді»

Поліція викрила раніше судимого чоловіка, причетного щонайменше до восьми шахрайських оборудок в Чернігові, скоєних в листопаді-грудні цього року.

2 грудня близько 14-ї години до чергової частини Чернігівського відділу поліції звернулася 80-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що приблизно годину тому до неї додому прийшов невідомий молодик, якому вона віддала 7500 гривень нібито на лікування дочки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що шахрайство вчинив 32-річний зловмисник. Він був учасником поширеної шахрайської схеми: його спільники телефонували до громадян та повідомляли, що їхні рідні в біді й терміново потребують грошей.

Шахрай лише з 20 листопада скоїв у Чернігові вісім подібних оборудок. Загальна сума привласнених грошей – близько 200 тисяч гривень. Щоразу він представлявся адвокатом чи лікарем, якому потерпілі віддавали гроші.

Поліцейські викрили шахрайську схему та затримали підозрюваного якраз біля банківського терміналу із грошима 80-річної чернігівки. Кошти він хотів переказати на рахунки своїх спільників.

Поліція встановила, що чоловік зареєстрований у Запоріжжі, але тимчасово мешкає у Чернігові. Зловмисник раніше судимий за незаконний збут наркотиків, скоєння крадіжок і грабежів.

Оперативники затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Підозрюваний зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення.

Поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області