У Чернігові затримали зловмисника, який погрожував таксисту гранатою

Оперативники кримінального блоку Чернігівського районного управління поліції спільно зі співробітниками роти поліції особливого призначення затримали чернігівця, який погрожував підірвати гранату на вулиці. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Вчора поліцейські викрили 25-річного чернігівця, який підозрюється у незаконному поводженні з боєприпасами. Ввечері зловмисника підвозив додому таксист, однак чоловік не розрахувався за поїздку і став погрожувати водію гранатою.

Оперативники за силової підтримки спецпризначенців поліції затримали зухвалого чернігівця. У нього вилучили боєприпаси та набої, які направили на проведення експертних досліджень.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нині слідчий поліції під процесуальним керівництвом прокуратури готує зловмиснику повідомлення про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області