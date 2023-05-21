У Чернігові затримали підозрюваного у шахрайстві за схемою «ваш родич у біді»

Оперативники Чернігівського райуправління поліції спільно з військовослужбовцями Національної Гвардії України затримали 38-річного чоловіка за підозрою у шахрайських діях щодо 83-річного мешканця Чернігова.

Вчора до поліції надійшло повідомлення, що у Чернігові літній чоловік постраждав від дій невідомого шахрая. Незнайомець зателефонував йому та назвався лікарем з місцевої лікарні. За словами невідомого, доньку пенсіонера збив автомобіль, і для її порятунку терміново потрібні кошти на операцію в місті Києві.

Схвильований батько погодився допомогти і продиктував співрозмовнику свою адресу, за якою він може прийти по гроші. Незабаром до його квартири прийшов чоловік, якому він віддав понад 5 тисяч доларів США.

Після уходу лікаря батько зателефонував доньці, яка запевнила його, що з нею все гаразд. Ошукана родина негайно звернулася до поліції.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по «гарячих слідах» на виїзді з міста поліцейські спільно військовослужбовцями НГУ затримали причетного до шахрайства молодика. Ним виявився 38-річний мешканець Одеси. Останній вже винайняв таксі та намагався потрапити до столиці. У зловмисника вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом, та речові докази причетності до шахрайства.

Поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Також поліція перевіряє затриманого на причетність до аналогічних злочинів на території області.

Правоохоронці звертаються до громадян: будьте пильними й обережними при спілкуванні із незнайомцями, не поспішайте виконувати їхні умови і прохання, одразу телефонуйте своїм родичам або на спецлінію «102». Обов`язково розкажіть своїм близьким родичам (особливо старшому поколінню) про існування такого роду шахрайств, аби уберегти їх від зловмисників.

Щоб ви чи ваші літні родичі не розгубилися у екстреній ситуації, обговоріть з ними покроковий план дій. Надрукуйте його великими літерами. Наклейте або покладіть на видному місці. Ось головні рекомендації:

– Шахрай підганяє вас, вимагає передати гроші дуже швидко. Зупиніться! Покладіть трубку і спокійно все обдумайте.

– Одразу передзвоніть на номер дочки/сина/внучки. Як правило, з ними усе гаразд.

– Якщо не вдається швидко додзвонитися до рідних, випитуйте у незнайомців якомога більше деталей. Попросіть назвати прізвище, ім’я та по-батькові родича, який нібито потрапив у біду. Самостійно не повідомляйте жодної інформації незнайомцю!

– Щоб остаточно розвіяти сумніви – телефонуйте в поліцію чи лікарню, куди нібито потрапив родич. Там ви отримаєте достовірну інформацію.

Пам’ятайте: якщо незнайомець вимагає у вас терміново передати кошти – одразу телефонуйте на «102».

Сектор комунікації поліції Чернігівської області