У Чернігові затримали трьох комунальників, які привласнили пальне вартістю понад мільйон гривень

Слідчі Чернігівського райуправління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури затримали посадовця та двох працівників чернігівського комунального підприємства за підозрою у привласненні дизельного пального на понад мільйон гривень.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що посадовець комунального підприємства Чернігівської міської ради за попередньою змовою з двома працівниками цього підприємства систематично займалися привласненням дизельного пального.

Посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, мав відповідні повноваження отримувати дизельне пальне в оператора автозаправної станції за паливною картою. Зловмисник привласнював пальне, яке один спільник перевозив до місця зберігання, а другий – реалізовував у роздріб.

Загалом зловмисникам вдалося привласнити пального комунального підприємства на загальну суму понад мільйон гривень.

Всім трьом поліцейські повідомили про підозру у вчиненні кримінального провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), що карається позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.

Нині перевіряється причетність до злочину інших посадових осіб Чернігівської міської ради.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області