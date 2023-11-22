У Чернігові затримали жінку, яка вдарила суперницю ножем

Співробітники Чернігівського райуправління поліції розшукали та затримали 40-річну місцеву мешканку, яка через ревнощі завдала тяжких тілесних ушкоджень своїй знайомій. Ревнивицю поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

21 листопада до поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про отриманий виклик з приводу ножового поранення.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції Чернігівського райуправління поліції.

Потерпіла пояснила поліцейським, що до неї приходила 40-річна знайома, яка з порогу почала сварку на ґрунті ревнощів. Дійшло до того, що гостя схопила ніж і ним вдарила господиню в область серця. Лише дивом потерпіла лишилася живою, її госпіталізували.

3 місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Невдовзі оперативники розшукали ревнивицю, її затримано y порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Згідно з нею, зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області