У Чернігові затримали зловмисника, який намагався спалити квартиру в багатоповерхівці

Серед ночі до поліції звернулася мешканка Чернігова з повідомленням, що невідома особа у вікно її кватири на третьому поверсі кинула пляшку з запальною сумішшю. Вікно дивом витримало, і оселя не спалахнула.

Слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції ретельно оглянула місце події, після чого оперативники поліції Чернігівщини спільно з колегами з Департаменту карного розшуку Нацполіції України провели низку оперативно-розшукових заходів.

У підсумку поліцейські разом з оперативними службами встановили особу зловмисника — 20-річного мешканця Харківської області. Після скоєного у Чернігові юнак переховувався в столиці. Там оперативники поліції за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» і провели його затримання.

Зловмисника доправили до Чернігівського райуправління поліції. Він зізнався у скоєному, надав правдиві свідчення. Фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області