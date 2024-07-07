У Чернігові затримали зловмисника, який поранив ножем чоловіка

Сьогодні опівночі патрульні отримали виклик на проспект Перемоги про те, що невідомий чоловік кидається на людей з ножем.

Інспектори відразу прибули на місце. Заявник пояснив, що компанія людей, повертаючи додому, біля підʼїзду зустріла чоловіка, який почав на них кидатися з ножем, одного поранив та втік у невідомому напрямку. Поліцейські викликали на місце медиків, які в подальшому госпіталізували пораненого.

Отримавши прикмети чоловіка, патрульні почали обстежувати прилеглу територію. Вже за декілька хвилин екіпаж роти тактико-оперативного реагування виявив чоловіка, схожого за описом. На його одязі були плями бурого кольору.

Під час поверхневої перевірки в кишені шортів громадянина, поліцейські виявили ніж зі слідами рідини, схожої на кров.

Чоловіка затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Чернігівської області