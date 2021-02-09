У Чернігові звільнений військовий комісар судиться з жінкою, яка звинуватила його в домаганнях

Колишній обласний військовий комісар Чернігівщини Олександр Криворучко подав до суду на підполковника Ольгу Деркач, яка звинуватила його у сексуальних домаганнях.

Криворучко просить визнати озвучену нею у ЗМІ інформацію недостовірною. Справу розглядатимуть 17 лютого у Деснянському районному суді.

Нагадаємо, про сексуальні домагання з боку Олександра Криворучка 43-річна Ольга Деркач заявила у січні.

З її слів, розпочалося все у 2016 році. В Чернігівському обласному військкоматі жінка працює з 2009-го. Помічала, що військовий комісар подібним чином ставиться і до інших жінок в частині.

Олександр Криворучко звинувачення заперечував, а на початку лютого написав рапорт на звільнення.

Згодом стало відомо, що військова служба правопорядку Збройних сил України провела службову перевірку за фактом звинувачень у сексуальних домаганнях. Анонімне анкетування, яке провели в обласному військкоматі, частково підтвердило цю інформацію. // Суспільне