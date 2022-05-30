У Чернівецькій області член громадської організації продавали автівки, які завезли як гуманітарну допомогу

За даним слідства, керівниця та член громадської організації налагодили схему продажу цивільним особам транспортних засобів, які були привезені з-за кордону як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців Збройних сил України. Однак транспортні засоби передавали не захисникам, а продавали стороннім особам.

У середині травня поліцейські викрили члена ГО під час отримання 4 500 доларів США за продаж мікроавтобуса. Раніше цей автомобіль було завезено на територію України як гуманітарну допомогу саме для передачі військовослужбовцям.

Сьогодні, 30 травня, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури директорці та члену громадської організації було оголошено підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України