У Чернівцях біля школи сталася стрілянина під час спроби затримання збоченця: загинула поліцейська

В Чернівцях під час затримання злочинця один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл, операція триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.