У Чернівцях директора підприємства підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 20 млн.

Працівники Слідчого управління ГУНП спільно із колегами обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та Державної податкової служби в Чернівецькій області викрили незаконну схему ухилення від сплати податку на додану вартість керівником одного із підприємств харчової промисловості.

Здійснюючи досудове розслідування під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури, правоохоронці встановили, що впродовж 2019-2020 років 43-річний посадовець використовував злочинну схему збагачення. Формуючи декларацію про податок на прибутки підприємства, посадовець вносив неправдиві відомості та занижував реальну ефективність і платоспроможність підприємства.

Таким чином, внаслідок протиправних дій державний бюджет не отримав понад 20 мільйонів гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч.1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Також правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до вчинення цього злочину.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області