У Чернівцях поліцейські викрили грабіжника, який нападав на жінок

Наразі зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні двох відкритих заволодінь чужим майном. За скоєння такого злочину чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Днями до поліції Чернівецької області надійшли два повідомлення про пограбування жінок в одному зі спальних районів міста. В обох випадках невідомий чоловік ривком вирвав у потерпілих сумки, в яких були гроші, банківські картки, особисті документи та інші речі.

Щоб знайти грабіжника поліцейські опитали потерпілих і очевидців злочинів, а також ретельно відпрацювали територію району, раніше судимих осіб і місця можливого збуту речових доказів.

За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронці з’ясували, що до вказаних грабежів причетний 28-річний чернівчанин. Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Сьогодні за клопотанням поліцейських Шевченківський районний суд міста Чернівці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області